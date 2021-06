Covid-19 India Update| ಇಂದು 84 ಸಾವಿರ ಸೋಂಕು, 4,002 ಸಾವು

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂದು 84,332 ಕೋವಿಡ್‌ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. 70 ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಎನಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ 4,002 ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ.

ಇಂದಿನ ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸೋಂಕು ಪ್ರಕರಣಗಳು 2,93,59,155ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಸಾವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 3,67,081ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.

India reports 84,332 new #COVID19 cases (lowest after 70 days), 1,21,311 patient discharges, & 4,002 deaths in last 24 hours, as per Health Ministry

Total cases: 2,93,59,155

Total discharges: 2,79,11,384

Death toll: 3,67,081

Active cases: 10,80,690

Vaccination: 24,96,00,304 pic.twitter.com/Bllu88CdlJ

— ANI (@ANI) June 12, 2021