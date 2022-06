ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನ: ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಭಾರತದ ಉಡುಗೊರೆಯೇ ಯೋಗ; ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್

ನವದೆಹಲಿ: ಯೋಗವು ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಭಾರತದ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನತೆಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ಯೋಗದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ, ಸಮತೋಲನವಿರುವ ಮನಸ್ಸು, ದೇಹ ಮತ್ತು ಆತ್ಮದ ನಡುವೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಯೋಗವನ್ನು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಭಾಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅವರು ಜನರಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.

Greetings on #InternationalDayofYoga! Yoga is a part of our ancient Indian heritage. India's gift to humanity, it is a holistic approach to health and well-being, balancing our mind, body and soul. I urge everyone to make Yoga a part of your daily life & experience its benefits. pic.twitter.com/ih8qFUEeVs

— President of India (@rashtrapatibhvn) June 21, 2022