ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಭೂಕುಸಿತದ ದೃಶ್ಯ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ

ಉತ್ತರಾಖಂಡ: ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಭೂಕುಸಿತದ ದೃಶ್ಯ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಎಎನ್‌ಐ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ.

ಚಮೋಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಜೋಶಿಮಠ-ಬದರಿನಾಥ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಬಳಿ ಭೂಕುಸಿತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕುಲ್ಗಾಂ ಎನ್‌ಕೌಂಟರ್‌: ಓರ್ವ ಉಗ್ರ ಸಾವು, ಇಬ್ಬರು ಯೋಧರಿಗೆ ಗಾಯ

#WATCH | Uttarakhand: A landslide occurred near the motorway, close to Joshimath-Badrinath National Highway, that connects Thaing village in Chamoli district. Visual from last evening. pic.twitter.com/o9AodVKwvG

— ANI (@ANI) August 13, 2021