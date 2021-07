ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಭೇಟಿಯಾದ ಮಮತಾ; ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಚರ್ಚೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಬುಧವಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನು ದೆಹಲಿಯ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದರು.

ಜನಪಥ್‌ನ 'ನಿವಾಸ 10ರಲ್ಲಿ' ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಮುಖಂಡ ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ ಸಹ ಭಾಗಿಯಾದರು. 2024ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಎದುರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿರುವ ಟಿಎಂಸಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಮಮತಾ, ಹಲವು ಪಕ್ಷಗಳ ಮುಖಂಡರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

'ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಚಹಾಗೆ ಬರುವಂತೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್‌ ಸಹ ಇದ್ದರು. ನಾವು ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಪೆಗಾಸಸ್‌, ಕೋವಿಡ್‌ ಹಾಗೂ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಒಗ್ಗೂಡುವಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದೆವು. ಉತ್ತಮ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯಿತು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬರುವ ಭರವಸೆ ಇದೆ' ಎಂದು ಮಮತಾ ಹೇಳಿದರು.

Why is the Govt not replying to Pegasus? People want to know. If policy decisions are not made in Parliament, if discussions are not held there, where will it take place? This is not done at tea stalls, this is done in the Parliament: West Bengal CM & TMC leader Mamata Banerjee pic.twitter.com/I2jbjGAWyG

— ANI (@ANI) July 28, 2021