PMModi_RozgarDo: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಯುವಕರು

ನವದೆಹಲಿ: #PMModi_RozgarDo (ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಿ) ಎಂಬ ಹ್ಯಾಶ್‌ಟ್ಯಾಗ್‌ ಬಳಸಿ 14 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಟ್ವಿಟರ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಟಾಪ್‌ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿದೆ.

ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬ ಕೂಗು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಅಧಿಕೃತ ಖಾತೆಗೆ ಟ್ಯಾಗ್‌ ಮಾಡಿ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಯುವಕರು ತಮಗೆ ನೌಕರಿ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಕೊರೊನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವು ಕೊನೆಗೊಂಡ ನಂತರ... ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವು ಬರುತ್ತದೆ... ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವು ಕೊರೊನಾಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೀವನವನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ವಿರಾಟ್‌ ಸಿಂಹ ಎಂಬುವವರು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

After Corona pandemic is end .. pandemic of unemployment is coming .. and unemployment pandemic is more dangerous than Corona .. this pandemic takes lots of students life . So we will continue our fight till the end of our life's. pic.twitter.com/hLvd2CX2cy — बेरोजगार Virat सिंह (@AviViratsingh1) September 3, 2020

'ಇಂದು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದೆ. ಯಾರೂ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಘೋಷಿಸಿದ ಆತ್ಮನಿರ್ಭಾರ ಭಾರತವನ್ನು ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು? ಎಂದು ಅಶ್ವನಿ ಕುತಾರ್‌ ಎಂಬುವವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Unemployment at its peak today . No one is considering the matter seriously, how can we make an

atmanirbhar bharat which our PM announce recently.@PMOIndia@DoPTGoI pic.twitter.com/VFn6in0Oru#PMModi_RozgarDo pic.twitter.com/JmveJA0SoB — Ashwani Kutar (@Ashwani24k) September 3, 2020

'ನಾವು ಒಂದಾಗೋಣ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡೋಣ. ಸರ್ಕಾರ ಯುವಕರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಲಿ. ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಬೇಕು ಜುಮ್ಲಾ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೆಂಬಲಿಸಿ' ಎಂದು ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಸಿಂಗ್‌ ಎಂಬುವವರು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನಿರುದ್ಯೋಗವು ಭಾರತೀಯ ಯುವಕರ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಚೂರುಚೂರು ಮಾಡಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಹಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಲಗಿರುವ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸಲು ಮಾತನಾಡಿ' ಎಂದು ಅಜಯ್‌ ಯಾದವ್‌ ಎಂಬುವವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Rising unemployment has shattered dreams of the Indian youth. The apathy of the BJP govt will no longer be tolerated.

Speak up to wake this sleeping govt.#PMModi_RozgarDo pic.twitter.com/pLbMs7tPh3 — Er ajay yadav (@ErAjayaYadav) September 3, 2020

'ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಎಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ರಾಷ್ಟ್ರವು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸದ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಏಕೆ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತಿದೆ?' ಎಂದು ವಿನಿತ್ ಮಿತ್ತಲ್‌ ಎಂಬುವವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನಷ್ಟು ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ...

Student power is the strongest hammer in the world, now it can be used. Let us together make a movement against the government for employment. pic.twitter.com/tlY0oUGj61 — Muskan Varsha (@Muskanvarsha) September 3, 2020

Reform Is Needed In Govt. Recruitment.

Exams Should Be Conducted On Time & Result Should Be Declared On My Humble Request To Please Hear The Plea of Youth. #PMModi_RozgarDo #RRBExamDates #speakup#rrbexamdates#SpeakUpForSSCRailwaysStudents pic.twitter.com/0lUorQEfXM — Gagan Pratap (@GaganPratapMath) September 3, 2020

India is facing worst employment crisis of last 50 years. Government has failed to create government jobs, jobs in private sector and entrepreneurial environment. @narendramodi Ji, Youth needs jobs, fake promises won't help. #PMModi_RozgarDo pic.twitter.com/wFQUglfL7R — ABHISHEK kumar verma (@Verma01Abhishek) September 3, 2020