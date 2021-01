ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ 10.5 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್–19 ಲಸಿಕೆ

ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಕೋವಿಡ್–19 ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಜನವರಿ 22ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7ರ ವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 10.5 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 2.37 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ

ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭ (ಜ.16) ಆದಾಗಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1,38,807 ಜನರು ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಿದ ಶ್ರೇಯ ರಾಜ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ (1,15,365), ಒಡಿಶಾ (1,13,623), ತೆಲಂಗಾಣ (97,087), ಬಿಹಾರ (63,541), ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ (53,988), ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ (52,393), ಹರಿಯಾಣ (45,893), ತಮಿಳುನಾಡು (42,947), ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ (38,278), ಕೇರಳ (35,173), ಗುಜರಾತ್‌ (34,865), ರಾಜಸ್ಥಾನ (32,379), ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ (22,644), ಛತ್ತೀಸಗಢ (22,171), ದೆಹಲಿ (18,844), ಪಂಜಾಬ್‌ (12,532), ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ (11,641), ಅಸ್ಸಾಂ (10,676) ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

