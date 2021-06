ನವಜೋತ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿಧು 'ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ ಕ್ಷಿಪಣಿ': ಬಾದಲ್ ಕಿಡಿ

ನವದೆಹಲಿ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ನವಜೋತ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಸಿಧು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿರೋಮಣಿ ಅಕಾಲಿದಳದ (ಎಸ್‌ಎಡಿ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಖ್‌ಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಬಾದಲ್, 'ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ ಕ್ಷಿಪಣಿ' ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.

ಪಂಜಾಬ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಮರಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊಂದಿರುವ ಸಿಧು ವಿರುದ್ಧ ಸುಖ್‌ಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಬಾದಲ್ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ನವಜೋತ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿಧು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ ಕ್ಷಿಪಣಿಯಾಗಿದ್ದು, ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವತಃ ಅವರತ್ತ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ದಿಕ್ಕಿಗೂ ಬೇಕಿದ್ದರೂ ಅಪ್ಪಳಿಸಬಹುದು' ಎಂದು ಎಎನ್‌ಐ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಾದಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಈಗ ಪಂಜಾಬ್‌ಗೆ ನಟನೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ' ಎಂದವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Navjot Singh Sidhu is a misguided missile that is not under control, can hit in any direction including himself. Today, Punjab doesn't need a person who does acting but one who thinks about the development of the state: Sukhbir Singh Badal, President, Shiromani Akali Dal pic.twitter.com/MTMKndQFS0

