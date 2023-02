ನಿಕ್ಕಿ ಯಾದವ್ ಹತ್ಯೆ: ಆರೋಪಿ ಸಾಹಿಲ್ ತಂದೆ ಸೇರಿ ಐದು ಜನರ ಬಂಧನ

ನವದೆಹಲಿ: ದೆಹಲಿಯ ಯುವತಿ ನಿಕ್ಕಿ ಯಾದವ್ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹತ್ಯೆ ಸಂಚಿನಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಆರೋಪದಡಿ ಆರೋಪಿ ಸಾಹಿಲ್ ಗೆಹಲೋತ್ ಅವರ ತಂದೆ ಸೇರಿ ಐದು ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

'ಸಾಹಿಲ್ ಗೆಹಲೋತ್ ಅಲ್ಲದೆ ಇತರೆ ಐವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹತ್ಯೆ ಸಂಚಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಅವರ ತಂದೆಯನ್ನೂ ಸಹ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ’ಎಂದು ವಿಶೇಷ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ರವಿಂದ್ರ ಯಾದವ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಎನ್‌ಐ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

‘ಮಗ ನಿಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ತಂದೆ ವೀರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್‌ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದಿತ್ತು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ ಪೊಲೀಸರು ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಐಪಿಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 120ಬಿ(ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಸಂಚು) ಅಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಬಂಧಿತ ನಾಲ್ವರು ಸಾಹಿಲ್‌ನ ಸಹೋದರರು, ಸೋದರ ಸಂಬಮಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

