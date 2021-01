ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಲು ರೈತರಿಗೆ ಸೂಚನೆ; ಇಂದು ರಾತ್ರಿಯ ವರೆಗೂ ಕಾಲಾವಕಾಶ

ನವದೆಹಲಿ: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸುವಂತೆ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್‌ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸ್ಥಳದಿಂದ ತೆರವುಗೊಳ್ಳಲು ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿಯವರೆಗೂ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಪಾಗಪಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ರೈತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 19ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. 'ಪೊಲೀಸ್ ಬಲವನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾ ನಿರತ ರೈತರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಮಾತುಕತೆಯ ಮೂಲಕ ರೈತರನ್ನು ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಗಾಜಿಪುರ ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಸಿಆರ್‌ಪಿಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್‌ 133ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್‌ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್‌ನ ಎಡಿಎಂ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಗಾಜಿಪುರ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಧರಣಿ ಕೊನೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಕಿಸಾನ್‌ ಸಂಘಟನೆಯ (ಬಿಕೆಯು) ಮುಖಂಡ ನರೇಶ್‌ ಟಿಕೈಯ್ತ್‌ ಮುಜಾಫರ್‌ನಗರದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ನರೇಶ್‌ ಅವರ ಸೋದರ ರಾಕೇಶ್‌ ಹೇಳಿರುವುದು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

BKU leader Naresh Tikait's brother Rakesh says he will continue the sit-in protest at the Ghazipur border. https://t.co/YfFImmwjDy

— ANI UP (@ANINewsUP) January 28, 2021