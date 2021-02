ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಹುಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ಚೆನ್ನೈ: ಚೆನ್ನೈ ಮೆಟ್ರೊ ರೈಲು ಹಂತ-1 ವಿಸ್ತರಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಹುಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಭಾನುವಾರ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳು:

*ವಾಶರ್‌ಮನ್‌ಪೇಟ್‌ನಿಂದ ಉತ್ತರ ಚೆನ್ನೈನ ವಿಮ್ಕೊ ನಗರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ₹3,770 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮೆಟ್ರೊ ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆ.

*ಚೆನ್ನೈ ಬೀಚ್‌ನಿಂದ ಅಟ್ಟಿಪಟ್ಟು ವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿ ಯೋಜನೆ; ₹293.40 ಮೌಲ್ಯ.

*ವಿಲ್ಲುಪುರಂ ಕಡಲೂರು-ಮೈಲಾದುರೈ ತಂಜಾವೂರು-ಮೈಲಾದುರೈ-ತಿರುವಾರೂರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ರೈಲ್ವೆ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ.

*ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್‌ನ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ಗೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ. ತಾಯಿಯೂರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ₹1,000 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಇದರ ನಿರ್ಮಾಣ.

Chennai: PM Modi lays the foundation stone for the Discovery Campus of IIT Madras. The Campus will be built at Thaiyur near Chennai at an estimated cost of Rs 1000 crores in the first phase, over an area of 2 lakh sqm pic.twitter.com/dURRyTL8TU

— ANI (@ANI) February 14, 2021