‘ಪಾರ್ಸಿ’ಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ

ನವದೆಹಲಿ: ಪಾರ್ಸಿ ಸಮುದಾಯದವರ ಹೊಸ ವರ್ಷ ‘ನವರೋಜ್’ಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ‘ಪಾರ್ಸಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ನವರೋಜ್‌ಗೆ ಮುಬಾರಕ್. ಪಾರ್ಸಿ ಸಮುದಾಯ ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ನೀಡಿರುವ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರವಾದದು. ಹೊಸ ವರ್ಷ ಈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿ ತರಲಿ’ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.

Navroz Mubarak!

Greetings on Parsi New Year. India cherishes the outstanding contribution of the Parsi community, which has made a mark in a wide range of fields.

May the coming year bring peace and prosperity in everyone’s lives.

— Narendra Modi (@narendramodi) August 16, 2020