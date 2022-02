ವಾಣಿಜ್ಯ, ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ರಾಹುಲ್ ಬಜಾಜ್ ಕೊಡುಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ನವದೆಹಲಿ: ಉದ್ಯಮಿ, ಬಜಾಜ್ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಹುಲ್ ಬಜಾಜ್ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ತೀವ್ರ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

‘ಜಾಗತಿಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ರಾಹುಲ್ ಬಜಾಜ್ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾದುದು. ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿ, ಸಮಾಜಸೇವೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಒಲವು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ಉತ್ತಮ ಸಂಭಾಷಣೆಕಾರರೂ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಅಗಲುವಿಕೆಯಿಂದ ತೀವ್ರವಾಗಿ ನೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ದುಃಖ ಭರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ದೊರೆಯಲಿ. ಓ ಶಾಂತಿ’ ಎಂದು ಮೋದಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ರಾಹುಲ್ ಬಜಾಜ್ ಅವರು ಇಂದು (ಶನಿವಾರ) ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರಿಗೆ 83 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಬಜಾಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.

