ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜನೋಪಕಾರಿ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಬಿಲಾಕಿಸ್‌ ಈದಿ ನಿಧನ; ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸಂತಾಪ

ನವದೆಹಲಿ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾನವಹಿತದ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಬಿಲಾಕಿಸ್‌ ಈದಿ ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿ ಶನಿವಾರ ಟ್ವಿಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ನಡೆಸಿದ ಮಾನವೀಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಜನರನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಅತೀವ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

My sincere condolences on the passing of Bilquis Edhi. Her life long dedication to humanitarian work touched the lives of people across the globe. People in India too remember her fondly. May her soul rest in peace.

