ದೇಶದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ

ನವದೆಹಲಿ: ಗುರುವಾರ ಸಂಸತ್‌ನ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಮೋದಿ, ದೇಶ ಮೊದಲು ಎಂಬ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯೇ ಪರಮೋಚ್ಛ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.

ನಾವು 'ದೇಶ ಮೊದಲು' ಎಂಬ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಬೇಕು, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಲ್ಯಾಣ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿರಬೇಕು. ಮುಂದಿನ 25ರಿಂದ 26 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರದ 100 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 2047ರಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ನುಡಿದರು.

'ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳು ಈ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ದೇಶದ ಕಾಳಜಿಯು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕಾಳಜಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೇಶದ ಏಕತೆ ಹಾಗೂ ಸಮಗ್ರತೆಗಿಂತ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದ ಘನತೆ ಹಾಗೂ ನೆರವೇರಿಕೆಯು ಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದವರು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.

Speaking at the Foundation Stone Laying of the New Parliament. https://t.co/Gh3EYXlUap

— Narendra Modi (@narendramodi) December 10, 2020