ಅಫ್ಗನ್ ಕುರಿತು ನಾಳೆ ಜಿ–20 ಸಭೆ: ವರ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ನವದೆಹಲಿ: ಆಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಜಿ–20 ಪ್ರಮುಖ ಮುಖಂಡರ ಶೃಂಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ವರ್ಚುವಲ್‌ ಆಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ (ಎಇಎ) ಸೋಮವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇಟಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಆಹ್ವಾನದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಜಿ–20 ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.

At the invitation of the Italian Presidency of the G-20, PM Narendra Modi will participate in the upcoming G20 Extraordinary Leaders’ Summit on Afghanistan on 12 October in virtual format: Ministry of External Affairs pic.twitter.com/2CXd3ARHF3

— ANI (@ANI) October 11, 2021