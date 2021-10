ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ: ನ.5ರ ವರೆಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ವಶಕ್ಕೆ ಡ್ರಗ್ಸ್‌ ಪ್ರಕರಣದ ಸಾಕ್ಷಿ ಗೋಸಾವಿ

ಮುಂಬೈ: ಐಷಾರಾಮಿ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವ ಕಿರಣ್ ಗೋಸಾವಿ ಅವರನ್ನು ಪುಣೆಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನವೆಂಬರ್‌ 5ರ ವರೆಗೂ ಪೊಲೀಸ್‌ ವಶಕ್ಕೆ ನೀಡಿದೆ. 2018ರ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣವೊಂದರ ಸಂಬಂಧ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪುಣೆ ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಕಿರಣ್‌ ಗೋಸಾವಿ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಸಿಟಿ ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿದ್ದರು. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅವರನ್ನು 8 ದಿನಗಳ ವರೆಗೂ ಪೊಲೀಸ್‌ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ನೀಡಿದೆ.

ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಕಲು ಮಾಡಿದ ಹಾಗೂ ಹಲವು ಕಡೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿರುವ ಆರೋಪಗಳ ಮೇಲೆ ಫರಾಸ್‌ಖಾನಾ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಸಾವಿ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪುಣೆ ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಐಪಿಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್‌ 465 ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಷನ್‌ 468 ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14 ರಂದು ಪೊಲೀಸರು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಲುಕೌಟ್ ನೋಟಿಸ್‌ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದರು.

Maharashtra: Kiran Gosavi, arrested by Pune City Police on charges of cheating, has been sent to police custody for 8 days by a city court

Gosavi is a witness in drugs-on-cruise case involving actor Shah Rukh Khan's son Aryan pic.twitter.com/WrqNj9uYRR

— ANI (@ANI) October 28, 2021