ಪುಣೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಡೆಟ್‌ ಸಾವು

ಮುಂಬೈ: ಪುಣೆಯ ಖಡಕವಾಸಲಾದಲ್ಲಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ (ಎನ್‌ಡಿಎ) ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ (ಕೆಡೆಟ್‌) ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಕೆಡೆಟ್‌ ಅನ್ನು 18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಜಿ.ಪ್ರತ್ಯುಶ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. 147ನೇ ಕೋರ್ಸ್‌ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಫೆಬ್ರುವರಿ 7ರಂದು ಆತ ಎನ್‌ಡಿಎಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದನು.

ಎನ್‌ಡಿಎಗೆ ಸೇರಿದ್ದ ಮಾರನೆಯ ದಿನ, ಫೆಬ್ರುವರಿ 8ರಂದು ಪ್ರತ್ಯುಶ್‌ ತನ್ನ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಆತನನ್ನು ಬದುಕುಳಿಸಲು ನಡೆಸಿದ ಯಾವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೂ ಫಲ ನೀಡಲಿಲ್ಲ.

Cadet G Pratyush a native of Bengaluru had joined National Defence Academy on 07 Feb 2022 as part of 147th Course. The cadet, on the next day 08 Feb 2022 collapsed in his room, despite best efforts he could not be revived.

— PRO Defence Pune (@PRODefPune) February 9, 2022