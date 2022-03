ಸಂಸದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ಪಂಜಾಬ್‌ ನಿಯೋಜಿತ ಸಿಎಂ ಭಗವಂತ ಮಾನ್‌

ನವದೆಹಲಿ: ಪಂಜಾಬ್‌ನ ನಿಯೋಜಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭಗವಂತ ಮಾನ್‌ ಅವರು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಸೋಮವಾರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಲೋಕಸಭಾ ಸಭಾಪತಿ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಮಾನ್‌ ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಮಾನ್ ಅವರು ಸಂಗ್ರೂರ್‌ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸಂಸದರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಧುರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Parliamentary camaraderie: many @incIndia MPs came up to Bhagwant Mann to congratulate him on his election victory& appointment as CM of Punjab. I had the pleasure of sharing his joy after five years of being seated in the same bench in the Lok Sabha in the previous term. pic.twitter.com/AD3TfinFzc

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) March 14, 2022