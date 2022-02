Video-ಸಂತ ರವಿದಾಸ ಜಯಂತಿ: ವಾರಾಣಸಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಲಂಗರ್ ಸೇವೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಕವಿ ಮತ್ತು ಸಂತ ರವಿದಾಸ ಜಯಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ವಾರಾಣಸಿಯ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಮುಖಂಡರಾದ ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ವಾದ್ರಾ ಅವರು ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಭೋಜನ (ಲಂಗರ್‌) ಬಡಿಸಿದರು.

15–16ನೇ ಶತಮಾನದ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕ, ಕವಿ, ದಲಿತರ ಆರಾಧಕ ರವಿದಾಸರ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅವರ ಜನ್ಮ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ ಇಂದು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ವಾರಾಣಸಿಯ ಬಾಬತಪುರದಲ್ಲಿರುವ (ಸೀರ್‌ ಗೋವರ್ಧನ್‌) ಗುರು ರವಿದಾಸರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅವರು 'ಲಂಗರ್‌ ಸೇವೆ' ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಚುನಾವಣೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಹೊತ್ತಿರುವ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಗುರು ರವಿದಾಸ ಅವರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿತು.

#WATCH | Congress leaders Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra serve 'langer' at Ravidas Temple in Varanasi, UP pic.twitter.com/m7wconCzZ0

