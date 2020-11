ಪಟ್ನಾ: ಮತ ಎಣಿಕೆ ಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರ್‌ಜೆಡಿ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಆರೋಪಿಸಿವೆ.

ಈ ಕುರಿತು ದೂರು ನೀಡಲು ಉಭಯ ಪಕ್ಷಗಳ ನಿಯೋಗ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಕಚೇರಿ ತಲುಪಿದೆ. ಕೆಲವು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದಿಂದ ನ್ಯಾಯ ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಅಖಿಲೇಶ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಆರ್‌ಜೆಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಿ ರಾಬ್ರಿ ದೇವಿ ಮನೆ ಎದುರು ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

#WATCH Patna: Supporters of Rashtriya Janata Dal (RJD) party hold demonstration outside party leader and former Chief Minister Rabri Devi's residence, against CM Nitish Kumar for allegedly influencing counting of votes. #BiharElectionResults2020 pic.twitter.com/zta962oh0Q

— ANI (@ANI) November 10, 2020