ಕೃಷಿ ಮಸೂದೆ: ಇಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಭೇಟಿಯಾಗಲಿದೆ ಶಿರೋಮಣಿ ಅಕಾಲಿ ದಳ ನಿಯೋಗ

ನವದೆಹಲಿ: ಸಂಸತ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಸೂದೆಗಳ ಅಂಗೀಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಶಿರೋಮಣಿ ಅಕಾಲಿ ದಳದ (ಎಸ್‌ಎಡಿ) ಸಂಸದ ಸುಖ್‌ಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಬಾದಲ್ ನೇತೃತ್ವದ ನಿಯೋಗ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್ ಅವರನ್ನು ಇಂದು ಸಂಜೆ 4.30ಕ್ಕೆ ಭೇಟಿಯಾಗಲಿದೆ.

ಕೃಷಿ ಮಸೂದೆಗಳಿಗೆ ಅಕಾಲಿ ದಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಪಂಜಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳೂ ನಡೆದಿವೆ.

A delegation of Shiromani Akali Dal led by S Sukhbir Singh Badal will meet President Ram Nath Kovind today at 4.30 pm, over the passage of #AgricultureBills in the Parliament.

— ANI (@ANI) September 21, 2020