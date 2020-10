ವಿಡಿಯೊ ಜಾಹೀರಾತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರಿದ ಆಭರಣ ಸಂಸ್ಥೆ

ಅಹಮದಾಬಾದ್: ‘ಏಕತ್ವಂ’ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ವಿಡಿಯೊ ಜಾಹೀರಾತಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದಿದ್ದ ಆಭರಣ ಸಂಸ್ಥೆ ತನಿಷ್ಕ್ ಇದೀಗ ಹಿಂದೂಗಳ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರಿದೆ.

ಗುಜರಾತ್‌ನ ಕಛ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಾಂಧಿಧಾಮ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಳಿಗೆಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಪತ್ರ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.

#Tanishq jewellery showroom in Gandhidham town of Gujarat's Kutch district puts up a note on its door, apologising to Hindus over the brand's controversial TV ad

