ಉಗ್ರರ ಅಡಗುದಾಣಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ: ವಿಡಿಯೊ ನೋಡಿ

ಶ್ರೀನಗರ : ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಬಂಡಿಪೊರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಲಷ್ಕರ್ ಎ ತಯ್ಯಬಾ ಸಂಘಟನೆಯ ಉಗ್ರನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ.

ಬಂಧಿತ ಉಗ್ರನನ್ನು ನಡಿಹಾಲ್ ನಿವಾಸಿ ಮೆಹಬೂಬ್ ಉಲ್ ಇನಾಮ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್‌ಇಟಿಯ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಉಗ್ರರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ ಉಗ್ರರ ಅಡಗುದಾಣಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದೆ. ಡ್ರೋನ್‌ನಿಂದ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ ಅಡಗುದಾಣಗಳ ಧ್ವಂಸದ ವಿಡಿಯೊ ಇಲ್ಲಿದೆ.

#WATCH | J&K: Drone footage of terrorist hideout being destroyed by security forces in Nadihal area of Bandipora after LeT hybrid terrorist was arrested today.

