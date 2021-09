ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತೋರಿಸಿದ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ!

ಲಕ್ನೋ: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಸಾಧನೆ ಬಿಂಬಿಸಲು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಹೀರಾತು ವಿವಾದದ ಕಿಡಿ ಹೊತ್ತಿಸಿದೆ.

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯೊಡನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಗನಚುಂಬಿ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಸೆತುವೆಗಳ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ಮೇಲ್ಸೆತುವೆ ಚಿತ್ರ ಕೋಲ್ಕತ್ತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಮೇಲ್ಸೆತುವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಯೋಗಿ ಅವರನ್ನು ಹಣೆಯಲು ಅನೇಕ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಈ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಟಿಎಂಸಿ ನಾಯಕ ಮುಕುಲ್ ರಾಯ್, ‘ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಮೋದಿ ಬಳಿ ಅವರ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಅಸ್ತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಮತಾ ಅವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಮೋದಿ ಹಾಗೂ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Mr. @narendramodi is so helpless to save his party that other than changing CMs, he has also had to resort to using pictures of growth & infrastructure seen under @MamataOfficial's leadership, as his own.#BengalModel > #BJPRuledStatesModel Mr Modi? pic.twitter.com/USNOjrq03I

— Mukul Roy (@MukulR_Official) September 12, 2021