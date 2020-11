ಊರ್ಮಿಳಾ ಮಾತೋಂಡ್ಕರ್‌ ಶಿವಸೇನೆ ಸೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ

ಮುಂಬೈ: ಬಾಲಿವುಡ್‌ ನಟಿ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಊರ್ಮಿಳಾ ಮಾತೋಂಡ್ಕರ್‌ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ಶಿವಸೇನೆ ಸೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಶಿವಸೇನೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಉದ್ಧವ್‌ ಠಾಕ್ರೆ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಊರ್ಮಿಳಾ ಅವರು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.

2019ರಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ವೇಳೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನಿಂದ ಉತ್ತರ ಮುಂಬೈ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಊರ್ಮಿಳಾ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಮುಂಬೈ ಘಟಕದೊಂದಿಗಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಪಕ್ಷ ತೊರೆದಿದ್ದರು.

Maharashtra: She (actor Urmila Matondkar) may join Shiv Sena tomorrow, says party MP Sanjay Raut pic.twitter.com/1DIIb3NmER

