ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್: ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಭಾರಿ ಮಳೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ರಸ್ತೆಯೊಂದು ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಕಳೆದ 48 ತಾಸಿನಿಂದ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಹಲವು ಕಡೆ ಭಾರಿ ಅನಾಹುತ ಉಂಟಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅರುಣಾಚಲದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ, ಪ್ರವಾಹ; ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಾನಿ

ಮಾಲ್‌ದೇವತಾ-ಸಹಸ್ರಧಾರ ಸಂಪರ್ಕ ನದಿಯ ರಸ್ತೆಯು ನೀರಿನ ರಭಸಕ್ಕೆ ಹಲವು ಮೀಟರ್‌ಗಳಷ್ಟು ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದೆ.

#WATCH| Uttarakhand: Maldevta-Sahastradhara Link Road caved in and merged with a river following incessant rainfall in Dehradun. pic.twitter.com/v91A82UaN5

— ANI (@ANI) August 27, 2021