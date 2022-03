ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದ ಮಾರಡಗಿ (ಎಸ್) ಆಂದೋಲಾ ಹಾಗೂ ಬಸವಂತಪುರ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಆರು ಪಥಗಳ ಗ್ರೀನ್‌ಫೀಲ್ಡ್‌ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ, ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

‘ಭಾರತ್ ಮಾಲಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ‘ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 150 ಸಿ’ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮರಡಗಿ ಹಾಗೂ ಬಸವಂತಪುರ ಮಧ್ಯೆ ಆರು ಪಥಗಳ ಗ್ರೀನ್‌ಫೀಲ್ಡ್‌ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಸಚಿವ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು’ ಎಂದು ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Thanks @nitin_gadkari Ji led by PM @narendramodi Ji for sanctioning 6-lane Access Controlled Greenfield Highway from Maradgi S Andola to Baswantpur Sec. of NH-150C (Package-III,Akkalkot-KNT/TS Border),under #Bharatmala Pariyojana in Dist.Yadgir #PragatiKaHighway #GatiShakti

