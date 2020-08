ಕಲಬುರ್ಗಿ: ಸಂಸದ ಡಾ. ಉಮೇಶ ಜಾಧವ ಪತ್ನಿ ಸೇರಿ 12 ಜನರಿಗೆ ಸೋಂಕು

ಕಲಬುರ್ಗಿ: ಸಂಸದ ಡಾ. ಉಮೇಶ ಜಾಧವ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರಿಗೆ, ಚಾಲಕರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್‌ ಸೋಂಕು ಇರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಸಂಸದ ಡಾ.ಉಮೇಶ ಜಾಧವ, ‘ಪತ್ನಿ, ಮಗಳು, ಸೊಸೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಕಾರಿನ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಕೋವಿಡ್–19 ಇರುವುದರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ನನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಪುತ್ರ, ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾಸಕ ಡಾ. ಅವಿನಾಶ ಜಾಧವ ಅವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕಾರಿನ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಸೋಂಕು ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಐದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಕೊರೊನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು’ ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Today My 2 PA's, MLA's @avijadhav PA & Driver were found Covid +ve in KLBG. My PA also admitted in Hospital.

Thanks to my personal staff who were working tirelessly since this pandemic started 5 months ago.@PMOIndia @BJP4India @BJP4Karnataka @BSYBJP

