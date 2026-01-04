ಭಾನುವಾರ, 4 ಜನವರಿ 2026
Homeleisuretravel
ಕಿಷ್ಕಿಂಧೆ: ಸುಂದರ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಡಿಲು

ಪ್ರಮೋದ ಕುಲಕರ್ಣಿ
Published : 4 ಜನವರಿ 2026, 0:15 IST
Last Updated : 4 ಜನವರಿ 2026, 0:15 IST
ಕಿಷ್ಕಿಂಧೆ ಪ್ರದೇಶದ ಭತ್ತದ ಬದುವಿನ ನಡುವೆ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಓಡಾಟ

ಸಾಣಾಪುರದಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ನೋಟ

KoppalTourismGangavathi

