ಗುರುವಾರ, 8 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsfact check
ADVERTISEMENT

ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್: ಗೋರಖ್‌ಪುರದ ಮಂದಿರವೊಂದರಲ್ಲಿ ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ ನಡೆಯಿತೇ?

ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್
Published : 8 ಜನವರಿ 2026, 0:21 IST
Last Updated : 8 ಜನವರಿ 2026, 0:21 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Fact checkGorakhpurProstitution

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT