‘ಬಿಜೆಪಿ'ಯು ದೇಶವನ್ನು ನುಸುಳುಕೋರರಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ: ಅಮಿತ್‌ ಶಾ

<p><strong>ಗುವಾಹಟಿ:</strong> ಭಾರತವನ್ನು ನುಸುಳುಕೋರರಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಅಸ್ಸಾಂನ ಮೊದಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸೇತರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗೋಲಾಪ್ ಬೋರ್ಬೊರಾ ಅವರ ಜನ್ಮ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಗಣರಾಜೋತ್ಸವದ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರವು ಭೌಗೋಳಿಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ನುಸುಳುಕೋರರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಇದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ನುಸುಳುಕೋರ ಇರಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ನುಸುಳುಕೋರರನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದಾಗಿ ನಾವು ಅಸ್ಸಾಂನ ಜನತೆಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಅಸ್ಸಾಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ಭಾರತವನ್ನು ವಿದೇಶಿ ನುಸುಳುಕೋರ ಮುಕ್ತವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಎಸ್ಐಆರ್ ಮೂಲಕ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಪಕ್ಷಗಳು ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿನ ನೈತಿಕ ಅವನತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ 'ಇಂಡಿಯಾ' ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. </p>