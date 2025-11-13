ಗುರುವಾರ, 13 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ನೀವು ವಿಕೃತಕಾಮಿ: ಅಸ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕನಿಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ ಚಾಟಿ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 13 ನವೆಂಬರ್ 2025, 0:33 IST
Last Updated : 13 ನವೆಂಬರ್ 2025, 0:33 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Supreme CourtSocial Media

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT