ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಪಿಂಡಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರ

<p><strong>ಚಂಡೀಗಢ</strong>: ಬಬ್ಬರ್ ಖಾಲ್ಸಾದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಪರ್ಮಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಪಿಂಡಿ ಅನ್ನು ಯುಎಇಯಿಂದ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಂಜಾಬ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಗೌರವ್ ಯಾದವ್ ಶನಿವಾರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈತ ಗುರುದಾಸ್ಪುರದ ಬಟಾಲಾದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೊಲ್ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಗಳು, ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಹಲ್ಲೆಗಳು, ಸುಲಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಘೋರ ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಯಾದವ್ ಹೇಳಿದರು. </p>.<p>ವಿದೇಶ ಮೂಲದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಾದ ಹರ್ವಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ರಿಂಡಾ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಪಿ ಪಾಸಿಯಾಗೆ ಪಿಂಡಿ ಆಪ್ತ. ಸಿಬಿಐ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಿಕಟ ಸಮನ್ವಯದೊಂದಿಗೆ ಆತನನ್ನು ಯುಎಇಯ ಅಬುಧಾಬಿಯಿಂದ ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. </p>