ಭಾನುವಾರ, 7 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಕೋಲ್ಕತ್ತ: ಬೃಹತ್‌ ‘ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಠಣ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಪಿಟಿಐ
Published : 7 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 14:47 IST
Last Updated : 7 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 14:47 IST
ಕೋಲ್ಕತ್ತದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಠಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದ ಜನಸ್ತೋಮ  ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ
Bhagavad GitaKolkata

