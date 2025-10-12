ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ: ಸಿಎಪಿಎಫ್‌ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಾಗಿ 1000 ಬೋಗಿ ಸಜ್ಜು

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ನಿಯೋಜನೆಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಯ (ಸಿಎಪಿಎಫ್) 1 ಲಕ್ಷ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಓಡಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯು 1000 ಬೋಗಿಗಳನ್ನು ಸಜ್ಳುಗೊಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. </p>.<p>ನವೆಂಬರ್ 6 ಮತ್ತು 11ರಂದು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಲು ಜಮ್ಮು–ಕಾಶ್ಮೀರ, ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದಿಂದ ಅರಸೇನಾ ಪಡೆಗಳು ಬಿಹಾರಕ್ಕೆ ತೆರಳಲಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ 18 ಬೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ 70 ರಿಂದ 80 ರೈಲುಗಳನ್ನು ಸೇವೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲು ಸಿದ್ದತೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಎಸಿ ಹಾಗೂ ಎಸಿ ರಹಿತ ಸ್ಲೀಪರ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರಲಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ಅರಸೇನಾ ಪಡೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಐಆರ್ಸಿಟಿಸಿ ಒದಗಿಸಲಿದೆ ಎಂದೂ ಮೂಲಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>