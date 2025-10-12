ಸ್ವಿಮ್‌ ಗಾಲ: ಮಿಂಚಿದ ಚಿಂತನ್, ಧೃತಿ

<p><strong>ಮಂಗಳೂರು</strong>: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಹೆಸರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಯನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಚಿಂತನ್ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಂಗಳ ಈಜು ಕ್ಲಬ್ ಮತ್ತು ಪನಾಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಭಾನುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಈಜು ಸ್ಪರ್ಧೆ ‘ಸ್ವಿಮ್ ಗಾಲ’ದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದರು. </p>.<p>ಮಂಗಳ ಈಜುಕೊಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಮೆಡಲಿಸ್ಟ್ ಪುರುಷರ 1ನೇ ವಿಭಾಗದ 50 ಮೀಟರ್ಸ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದರು. ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಗರದ ವಿಒನ್ ಈಜು ಕೇಂದ್ರದ ರಿಯಾನಾ ಧೃತಿ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಮೊದಲಿಗರಾದರು. </p>.<p>ಪ್ರಮುಖ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು: 50 ಮೀ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ: ಮೆಡಲಿಸ್ಟ್ ಪುರುಷರ 1ನೇ ವಿಭಾಗ: ಚಿಂತನ್ ಎಸ್.ಶೆಟ್ಟಿ (ಲಕ್ಷ್ಯನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ)–1. ಕಾಲ: 26.97 ಸೆಕೆಂಡ್, ಅಲೆಸ್ಟರ್ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯೆಲ್ ರೇಗೊ (ವಿಒನ್ ಈಜುಕೇಂದ್ರ)–2, ಅನ್ವಿತ್ ರಾಜ್ (ಪುತ್ತೂರು ಈಜುಕೇಂದ್ರ)–3; ಮೆಡಲಿಸ್ಟ್ 2ನೇ ವಿಭಾಗ: ಯತಿನ್ ಎಂ.ಎನ್ (ಪಿಇಟಿ ಈಜು ಕೇಂದ್ರ, ಮಂಡ್ಯ)–1. ಕಾಲ: 34.69ಸೆ, ಅವನೀಶ್ ನಾಯಕ್ (ವಿ ಒನ್)–2, ಸ್ನಿತಿಕ್ ಎನ್ (ವಿ ಒನ್)–3; ಪುರುಷರ ಗುಂಪು–1: ಸಚಿನ್ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಪೂಜಾರಿ (ಜೈ ಹಿಂದ್ ಈಜು ಕ್ಲಬ್)–1.ಕಾಲ: 31.13ಸೆ, ತರುಣ್ ಗೌಡ ವಿ (ವಿಜಯನಗರ ಈಜುಕೇಂದ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರು)–2, ನಿರಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಗೌಡ (ವಿಜಯನಗರ)–3; ಗುಂಪು–2: ಶಶಾಂಕ್ ಡಿ.ಎಸ್ (ವಿಒನ್)–1. ಕಾಲ: 33.53ಸೆ, ಕಿಂತನ್ ಸಿ (ಹಾನಸ ಈಜು ಕ್ಲಬ್)–2, ಆರುಷ್ ಕರ್ಕೇರ (ಜೈ ಹಿಂದ್)–3; ಗುಂಪು 5: ರತನ್ ಜಿಎಂ (ಎಂಎನ್ಸಿ ಅಕಾಡೆಮಿ)–1. ಕಾಲ: 21.13ಸೆ, ಮೋಹಕ್ ಗೌಡ (ಪಿಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಸನ)–2, ಸಾತ್ವಿಕ್ ಮರೆಲ್ಲ (ವಿಬ್ಗಿಯೊರ್ ಬೆಂಗಳೂರು)–3; ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ಟ್ರೋಕ್: 25 ಮೀ: ಗುಂಪು–1: ಗೃತಿಕ್ ಎಂ (ಎಂಡಿಎಸ್ಎ)–1. ಕಾಲ: 19.84 ಸೆ, ನಮಂತ್ ಗೌಡ (ಹಾಸನ)–2, ಶ್ರೀರಂಗ (ಮಲೆನಾಡು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಈಜು ಸಂಸ್ಥೆ)–3; ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್: 50 ಮೀ, ಗುಂಪು–1: ಗ್ಯಾನ್ ಡಿ (ಮಂಗಳ)–1. ಕಾಲ: 28.91 ಸೆ, ಅಮನ್ ರಾಜ್ (ಪುತ್ತೂರು)–2, ವಾಫಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಕೀಂ (ಮಂಗಳ)–3; ಗುಂಪು 2: ಯತಿನ್ (ಪಿಇಟಿ)–1. ಕಾಲ: 36.50ಸೆ, ಸ್ನಿತಿಕ್ ಎನ್ (ವಿ ಒನ್)–2, ಅವನೀಶ್ (ವಿಒನ್)–3; ಬಾಲಕರ ಗುಂಪು3: 50 ಮೀ: ಘನಶ್ಯಾಮ್ (ಡಿಕೆವಿ)–1. ಕಾಲ: 38.85ಸೆ, ಕೆವಿನ್ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ (ಶಿವಮೊಗ್ಗ)–2, ನೀಲಬ್ ಸುವರ್ಣ (ಜೈ ಹಿಂದ್)–3; ಫ್ರೀ ಸ್ಟೈಲ್: ಪುರುಷರ ಗುಂಪು–1, 100 ಮೀ: ಚರಿತ್ ಅಮೀನ್ (ಪುತ್ತೂರು)–1. ಕಾಲ: 1ನಿ3:31ಸೆ, ಸಾಕೇತ್ ಶೆಟ್ಟಿ (ಮಂಗಳ)–2, ಧ್ರುವ್ ಭಂಡಾರಿ (ಮಂಗಳ)–3; ಗುಂಪು 2: ಅಚ್ಯುತ್ ಶರ್ಮ (ಡಿಕೆವಿ)–1. ಕಾಲ: 1ನಿ7:47ಸೆ, ಚಿನ್ಮಯ್ (ವಿಜಯನಗರ)–2, ಕಿಂತನ್ (ಹಾಸನ)–3; ಬಟರ್ಫ್ಲೈ: 50 ಮೀ, ಗುಂಪು3: ಶಾನ್ (ಜೈ ಹಿಂದ್)–1. ಕಾಲ: 35.53ಸೆ, ಸಮೃದ್ಧ್ (ಪಿಇಟಿ)–2, ವಿಹಾನ್ (ಹಾಸನ)–3.</p>.<p>ಮೆಡಲಿಸ್ಟ್ ಮಹಿಳೆಯರ 1ನೇ ವಿಭಾಗ: 50 ಮೀ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ: ರಿಯಾನಾ ಧೃತಿ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ (ವಿಒನ್)–1. ಕಾಲ: 31.78 ಸೆ, ವರ್ಷಿಣಿ ರಾವ್ (ಮಂಗಳ ಈಜು ಕ್ಲಬ್)–2, ದ್ವಿಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ (ವಿಒನ್)–3; ಮೆಡಲಿಸ್ಟ್ ಮಹಿಳೆಯರ 2ನೇ ವಿಭಾಗ: 50 ಮೀ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ: ಆರಾಧ್ಯಾ ಆಚಾರ್ (ಮಂಗಳ)–1. ಕಾಲ: 34.66ಸೆ, ಚಾರ್ವಿ ಎಂ (ಮಂಗಳ)–2 ದಿಯಾ ನಾಯಕ್ (ವಿ ಒನ್)–3; ಮಹಿಳೆಯರ ಗುಂಪು–1: ಸಾನ್ವಿ (ವಿ ಒನ್)–1. ಕಾಲ: 40.94 ಸೆ, ಪೋಷಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ (ವಿಒನ್)–2, ಶ್ರಾವ್ಯಾ ಭಟ್ (ಮಂಗಳ)–3; ಗುಂಪು 2: ರೀಮಾ ಎ.ಎಸ್ (ವಿ ಒನ್)–1. ಕಾಲ: 37.47 ಸೆ, ಸಾನ್ವಿ ಸಿ.ಎಚ್ (ಪುತ್ತೂರು)–2, ಯಶಿತಾ (ಜಿಎಸ್ಎ ಮೈಸೂರು)–3; ಗುಂಪು 5: ಅಹಾನಾ ಅಭಿಷೇಕ್ (ಜೈ ಹಿಂದ್)–1. ಕಾಲ: 19.59ಸೆ, ಸಾರಾ ಎಲಿಶಾ ಪಿಂಟೊ (ವಿಒನ್)–2, ತಕ್ಷಿ ಮೆಂಡನ್ (ಜೈ ಹಿಂದ್)–3; ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ಟ್ರೋಕ್: 25 ಮೀ: ಗುಂಪು–1: ಐಸಿರಿ ಎ (ಪಿಇಟಿ ಮಂಡ್ಯ)–1.ಕಾಲ: 20.94ಸೆ, ಖುಷಿ ಕುಮಾರ್ (ವಿಒನ್)–2, ಖರೋಲ್ ಗೋಕಾವಿ (ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ)–3; ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್: 50 ಮೀ, ಗುಂಪು–1: ಲಾಸ್ಯಾ ಕಿಶನ್ (ಪುತ್ತೂರು)–1.ಕಾಲ: 33.88ಸೆ, ಪೂರ್ವಿ ಎಂ (ಮಂಗಳ)–2, ವರ್ಷಿಣಿ ರಾವ್ (ಮಂಗಳ)–3; 2ನೇ ವಿಭಾಗ: ದೇವಿಕಾ (ವಿ ಒನ್)–1. ಕಾಲ: 37.40 ಸೆ, ಚಾರ್ವಿ (ಮಂಗಳ)–2, ದೇಸ್ನಾ ಬಂಗೇರ (ಜೈ ಹಿಂದ್)–3; ಗುಂಪು3, 50 ಮೀ: ಅಲಿತಾ ಡಿಸೋಜ (ವಿಒನ್)–1.ಕಾಲ: 40.06ಸೆ, ವೃದ್ಧಿ (ಡಿಕೆವಿ)–2, ನಿಶ್ಕಾ (ವಿಒನ್)–3; ಫ್ರೀ ಸ್ಟೈಲ್: ಮಹಿಳೆಯರ ಗುಂಪು–1, 100 ಮೀ: ನಿಧಿ ಎಸ್ (ಎಂಎಎಸ್ಪಿ ಮೈಸೂರು)–1. ಕಾಲ:1ನಿ23:34ಸೆ, (ಕಾವ್ಯಶ್ರೀ ಎಸ್ಕೆ ಹಾಸನ)–2, ಶ್ರಾವ್ಯಾ ಭಟ್ (ಮಂಗಳ)–3; 50ಮೀ ಗುಂಪು3: ಅಲಿಟಾ ಡಿಸೋಜ (ವಿಒನ್)–1. ಕಾಲ: 36.60ಸೆ, ನಿಶ್ಕಾ (ವಿಒನ್)–2, ಮನ್ವಿತಾ (ವಿಜಯನಗರ)–3.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>