<p><strong>ಭೀಮಬಂಧ್:</strong> ಬಿಹಾರದ 243 ಸದಸ್ಯ ಬಲದ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ 121 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮತದಾನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಕ್ಸಲ್ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದ ಭೀಮಬಂದ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮತದಾನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. </p><p>ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಬಳಿಕ ಸ್ವಂತ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮತಚಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾಗರಿಕರು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಭೀಮಬಂದ್ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ 2005ರಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಸೇರಿ ಏಳು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆ ಬಳಿಕ ನಕ್ಸಲರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಾರಣ ಭಯದಿಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮತದಾನವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ 20 ಕಿ.ಮಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಮತಗಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರೊಬ್ಬರು ಹಳೆಯ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ಈ ಬಾರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೇ ಮತ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಖುಷಿ ನೀಡಿದೆ. ಶಾಂತಿಯುತ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ಈ ಹಿಂದೆ ಮತದಾನ ಮಾಡಲು ದಟ್ಟ ಅರಣ್ಯವನ್ನು ದಾಟಿ ತೆರಳಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೇ ಮತಗಟ್ಟೆ ತೆರದಿರುವುದು ಮತದಾನ ಮಾಡಲು ನೆರವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಿದೆ' ಎಂದು ನೀಲಮ್ ಕುಮಾರಿ ಎನ್ನುವವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಭದ್ರತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಿಬಿರ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಬಳಿಕ ನಾವು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮತಗಟ್ಟೆಯನ್ನೂ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯುವಕರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವೃದ್ಧರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಬಹುದು' ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.