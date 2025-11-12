ಬುಧವಾರ, 12 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

NDAಗೆ ಬಹುಮತ: ಮತಗಟ್ಟೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್‌

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 12 ನವೆಂಬರ್ 2025, 9:40 IST
Last Updated : 12 ನವೆಂಬರ್ 2025, 9:40 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Bihar Elections: ಬಿಹಾರ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಶೇ 66.91ರಷ್ಟು ಮತದಾನ
Bihar Elections: ಬಿಹಾರ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಶೇ 66.91ರಷ್ಟು ಮತದಾನ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ: ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶೇ 67.14ರಷ್ಟು ಮತದಾನ
ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ: ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶೇ 67.14ರಷ್ಟು ಮತದಾನ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬಿಹಾರ| ಸೋಲಿನ ವಿವರಣೆ ನೀಡಲು ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ
ಬಿಹಾರ| ಸೋಲಿನ ವಿವರಣೆ ನೀಡಲು ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆ | ‘ಮಹಾಘಟಬಂಧನ’ ಅಲ್ಲ, ‘ಕಳ್ಳರ ಕೂಟ’: ಅಮಿತ್‌ ಶಾ ವ್ಯಂಗ್ಯ
ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆ | ‘ಮಹಾಘಟಬಂಧನ’ ಅಲ್ಲ, ‘ಕಳ್ಳರ ಕೂಟ’: ಅಮಿತ್‌ ಶಾ ವ್ಯಂಗ್ಯ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬಿಹಾರ: ಶಾಂತಿಯುತ ಮತದಾನ
ಬಿಹಾರ: ಶಾಂತಿಯುತ ಮತದಾನ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬಿಹಾರ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅನಿವಾರ್ಯ: ಲಾಲೂ ಪ್ರಸಾದ್‌
ಬಿಹಾರ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅನಿವಾರ್ಯ: ಲಾಲೂ ಪ್ರಸಾದ್‌
NDATejashwi YadavBihar Assembly Elections

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT