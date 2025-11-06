ಗುರುವಾರ, 6 ನವೆಂಬರ್ 2025
Bihar Elections | ನುಸುಳುಕೋರರನ್ನು ಮಟ್ಟ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ

ಪಿಟಿಐ
Published : 6 ನವೆಂಬರ್ 2025, 14:08 IST
Last Updated : 6 ನವೆಂಬರ್ 2025, 14:08 IST
ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಜಂಗಲ್ ರಾಜ್ ಮರಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮಹಿಳೆಯರು ಗುರುವಾರ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಭದ್ರ ಕೋಟೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡುಬಂತು 
– ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪ್ರಧಾನಿ  
Narendra Modi Elections Bihar

