Bihar Polls | ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ?: ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಬಾಲಕನ ಪ್ರಶ್ನೆ

<p><strong>ಅರರಿಯಾ</strong>: ಇಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಚುನಾವಣಾ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಹಸ್ತಲಾಘವ ನೀಡಿದ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ, 'ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ.</p><p>ಬಾಲಕ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ನಡುವಿನ ಪುಟ್ಟ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ವಿಡಿಯೊ ತುಣುಕು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಬಳಿ ಬಾಲಕ ಏನು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುವುದು ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.</p><p>ನಂತರ ಪಿಟಿಐ ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆ ಜೊತೆ ಬಾಲಕ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೀರಾ? ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.</p><p>243 ಸದಸ್ಯ ಬಲದ ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮತದಾನ ಇಂದು ನಡೆದಿದೆ. ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಮತದಾನ ನ.11ಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ನ.14ಕ್ಕೆ ಮತ ಎಣಿಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>