ಬಿಎಂಸಿ ಚುನಾವಣೆ | ಮತಗಟ್ಟೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ: ಬಿಜೆಪಿ–ಶಿವಸೇನಾ ಮೈತ್ರಿಗೆ ಗೆಲುವು

<p><strong>ಮುಂಬೈ:</strong> ಬೃಹನ್ ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ (ಬಿಎಂಸಿ) ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಶಿವಸೇನೆ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲಿದೆ ಎಂದುಎಂದು ಹಲವು ಮತಗಟ್ಟೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೇಳಿವೆ.</p>.<p>'ಮೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವು ಶೇ 42ರಷ್ಟು ಮತಗಳೊಂದಿಗೆ 131–151 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಶಿವಸೇನೆ (ಉದ್ಧವ್ ಬಣ) ಮತ್ತು ಎಂಎನ್ಎಸ್ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವು ಶೇ 32ರಷ್ಟು ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು 58–68 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲಿವೆ ಎಂದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ವಂಚಿತ ಬಹುಜನ ಆಘಾಡಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಾಜ್ ಪಕ್ಷದ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವು ಶೇ 13ರಷ್ಟು ಮತಗಳಿಂದ 12–16 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದೂ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಪುಣೆಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯು 70 ಸ್ಥಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿದೆ ಎಂದು ಮತಗಟ್ಟೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಅಂದಾಜಿಸಿವೆ. ಎನ್ಸಿಪಿ (ಅಜಿತ್ ಬಣ) ಮತ್ತು ಎನ್ಸಿಪಿ (ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಬಣ) ಮೈತ್ರಿಕೂಟವು 55 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಲಿದೆ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೇಳಿವೆ.</p>