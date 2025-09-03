<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಆಧುನಿಕ ಯುದ್ಧ ಸ್ವರೂಪಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಯೋಧರನ್ನು ಹುರಿಗೊಳಿಸಿ, ನೈಪುಣ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಗಡಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಯು (ಬಿಎಸ್ಎಫ್) ‘ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಡ್ರೋನ್ ವಾರ್ಫೇರ್’ ಎಂಬ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಬಿಎಸ್ಎಫ್ನ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವ ದಲ್ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಧರಿ ಅವರು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ತೆಕಾನ್ಪುರದಲ್ಲಿನ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಡ್ರೋನ್ ಕಮಾಂಡೋಸ್’ ಮತ್ತು ‘ಡ್ರೋನ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್’ ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಈ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ, ‘ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ’ ರೀತಿಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶೇಷ ಪಡೆಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ವಕ್ತಾರರೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p class="title">‘ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ’ದ ಬಳಿಕ ಆಧುನಿಕ ಯುದ್ಧ ನೀತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು 2.65 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿಯನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪಡೆಯು ‘ಡ್ರೋನ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ರನ್’ ರಚನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಿಟಿಐ ಈ ಹಿಂದೆ ವರದಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p class="title">ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ: ಮಾನವರಹಿತ ವೈಮಾನಿಕ ವಾಹನಗಳ (ಯುಎವಿ) ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ಡ್ರೋನ್ ನಿಗ್ರಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಕಣ್ಗಾವಲು ಹಾಗೂ ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 5 ವಿಶೇಷ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಡ್ರೋನ್ ಕಮಾಂಡೋಗಳು ಹಾಗೂ ಡ್ರೋನ್ ವಾರಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. </p>.<p>ಡ್ರೋನ್ ಹಾರಾಟ ವಲಯ, ರಾತ್ರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಹಾಗೂ ಯುಎವಿಗಳಿಗೆ ಪೆಲೋಡ್ಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟಕವನ್ನು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಹೊಂದಿದೆ. ರೆಡಿಯೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಜಾಮರ್ಗಳ ಸಲಕರಣೆಗಳು, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ) ಆಧಾರಿತ ಸಲಕರಣೆಗಳೂ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿವೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>