ಮುಂಬೈ ಕಟ್ಟಡ ಕುಸಿತ: ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 17ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ; 9 ಮಂದಿಗೆ ಗಾಯ

ಮುಂಬೈ ಸಮೀಪದ ವಿರಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವಘಡ; ಒಂಬತ್ತು ಮಂದಿಗೆ ಗಾಯ
ಪಿಟಿಐ
Published : 28 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 14:12 IST
Last Updated : 28 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 14:12 IST
₹5 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಿಸಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ | ಎನ್‌ಡಿಆರ್‌ಎಫ್‌, ಪೊಲೀಸರಿಂದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯ | ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನಿವಾಸಿಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರ
