ಗುರುವಾರ, 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

‌ಮೆಕ್ಕಾದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ..: ಮಸೀದಿ–ಮದರಸಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಎಂದ BJP ಸಂಸದ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 11:01 IST
Last Updated : 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 11:01 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
MosqueLok SabhaCCTVMadarasa

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT