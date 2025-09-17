ಬುಧವಾರ, 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

Bihar Elections: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24ರಿಂದ ಪಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ CWC ಸಭೆ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:03 IST
Last Updated : 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:03 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಮಣಿಪುರಕ್ಕೆ PM ಮೋದಿ: ಪಿಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಪ್ರವಾಸ, ನೊಂದವರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಎಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮಣಿಪುರಕ್ಕೆ PM ಮೋದಿ: ಪಿಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಪ್ರವಾಸ, ನೊಂದವರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಎಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
ಮಣಿಪುರಕ್ಕೆ PM ಮೋದಿ: ಪಿಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಪ್ರವಾಸ, ನೊಂದವರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಎಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಚರ್ಚೆ | ಮತ ಪತ್ರ ಬಳಕೆ: ಚುನಾವಣಾ ವೈಫಲ್ಯ ಮುಚ್ಚಿಡುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯತ್ನ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಚರ್ಚೆ | ಮತ ಪತ್ರ ಬಳಕೆ: ಚುನಾವಣಾ ವೈಫಲ್ಯ ಮುಚ್ಚಿಡುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯತ್ನ
ಚರ್ಚೆ | ಮತ ಪತ್ರ ಬಳಕೆ: ಚುನಾವಣಾ ವೈಫಲ್ಯ ಮುಚ್ಚಿಡುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯತ್ನ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ರಾಹುಲ್: CRPF ಪತ್ರ; ಬೆದರಿಕೆ ಯತ್ನ ಎಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ರಾಹುಲ್: CRPF ಪತ್ರ; ಬೆದರಿಕೆ ಯತ್ನ ಎಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ರಾಹುಲ್: CRPF ಪತ್ರ; ಬೆದರಿಕೆ ಯತ್ನ ಎಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
CongressRahul GandhiBiharCWC Meeting

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT