ಡಾಬರ್‌ ಚ್ಯವನಪ್ರಾಶ್‌ ಕುರಿತ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಅಂಶ ತೆಗೆಯಿರಿ: ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಪತಂಜಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಚ್ಯವನಪ್ರಾಶ್ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜಾಹಿರಾತಿನಲ್ಲಿ 'ಡಾಬರ್ ಚ್ಯವನಪ್ರಾಶ್' ಕುರಿತ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಅಂಶವನ್ನು ತೆಗದುಹಾಕುವಂತೆ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಂಗಳವಾರ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಪತಂಜಲಿ ಚ್ಯವನಪ್ರಾಶ್ ಉತ್ಪನ್ನದ ಜಾಹಿರಾತಿನಲ್ಲಿ, '40 ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳಿಂದ ಉತ್ಪಾದಿಸಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚ್ಯವನ್ಪ್ರಾಶ್ ಅನ್ನು ಏಕೆ ಬಳಸುವಿರಿ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಡಾಬರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉತ್ಪನ್ನದ ಕುರಿತು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ '40 ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳಿಂದ ಉತ್ಪಾದಿಸಿರುವ' ಎಂಬ ಪದಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಹರಿ ಶಂಕರ್ ಹಾಗೂ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶುಕ್ಲಾ ಅವರ ಪೀಠವು ಪತಂಜಲಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ.</p>.<p class="title">ಜತೆಗೆ 'ಸಾಮಾನ್ಯ ಡಾಬರ್ ಚ್ಯವನ್ಪ್ರಾಶ್ ಅನ್ನು ಏಕೆ ಬಳಸುವಿರಿ' ಎಂಬ ಸಾಲನ್ನು ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದಿದೆ. </p>.<p class="title">ಡಾಬರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಾಹಿರಾತಿಗೆ ತಡೆ ಕೋರಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಏಕಸದಸ್ಯ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಪತಂಜಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು.</p>