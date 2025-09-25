<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ (ಎಎಪಿ) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಚಾಲಕ ಅರವಿಂದ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ವಸತಿಗೃಹ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ತುಷಾರ್ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರು ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಗುರುವಾರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ನ್ಯಾ. ಸಚಿನ್ ದತ್ತ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠದ ಎದುರು ವರ್ಚ್ಯುಯಲ್ ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ ಮೆಹ್ತಾ, ‘ನನ್ನ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ’ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p><p>ಈ ಹೇಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಪೀಠವು, ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿತು. ಜತೆಗೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇತರರ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸುವಂತೆ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಿತು.</p><p>ಎಎಪಿ ಪರವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ರಾಹುಲ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿ, ‘ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾದರಿ 7 ಅಥವಾ ಮಾದರಿ 8 ಬಂಗಲೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಮಾದರಿ 5ರ ಮನೆ ನೀಡಿ ಕೆಳದರ್ಜೆಗೆ ಇಳಿಸಬಾರದು’ ಎಂದರು.</p><p>ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ‘ಇದರ ಪರಿಹಾರ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿದೆಯೇ ಹೊರತು, ವ್ಯಾಜ್ಯದಲ್ಲಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾದರೆ ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಅವರ ಬಳಿ ಮಾತನಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರೂ ಸಚಿವಾಲಯವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು’ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿತು.</p><p>‘ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಬಂಗಲೆ ಹಂಚಿಕೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಪರಿ ಸರಿಯಿಲ್ಲ. ಹಂಚಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಅನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವರಿಗಷ್ಟೇ ಎಂಬಂತಿರಬಾರದು’ ಎಂದು ಪೀಠ ಈ ಹಿಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿತ್ತು ಎಂದು ಎಎನ್ಐ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.</p><p>ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದ ನಂತರ ಅರವಿಂದ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರು ಫ್ಲಾಗ್ಸ್ಟಾಫ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಂಗಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ 6ಅನ್ನು 2024ರ ಅಕ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ತೊರೆದಿದ್ದರು. ನಂತರ ಮಂಡಿಹೌಸ್ ಬಳಿ ಇರುವ ತಮ್ಮದೇ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬ ಅಧಿಕೃತ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಲೋಧಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬಂಗಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ 35 ಬೇಕು ಎಂದು ಎಎಪಿ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಮೊದಲು ಬಿಎಸ್ಪಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಮಾಯಾವತಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. </p><p>ಈ ಬಂಗಲೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಂಗಲೆಗಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಹಟಹಿಡಿಯಬಾರದು. ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>