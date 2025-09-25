<p><strong>ಮುಂಬೈ:</strong> ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ಒಟಿಪಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಎರಡು ಹಂತದ ದೃಢೀಕರಣ (2ಎಫ್ಎ) ಅನುಸರಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ನೂತನ ನಿಯಮಗಳು 2026ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ಜಾರಿಯಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಆರ್ಬಿಐ) ಗುರುವಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಈ ಎರಡು ಹಂತದ ದೃಢೀಕರಣವು, ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯ–ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್, ಬೆರಳಚ್ಚು ಸೇರಿದಂತೆ ಆಧಾರ್ಕಾರ್ಡ್ ಆಧರಿತ ಇತರೆ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆಯೂ ಇರಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರ್ಬಿಐ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜತೆಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಂತದ ದೃಢೀಕರಣದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಆರ್ಬಿಐ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಎಸ್ಎಂಎಸ್–ಒಟಿಪಿ ಜತೆಗೆ 2ಎಫ್ಎ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಇರಲಿದೆ ಎಂದೂ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>