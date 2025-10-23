<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಚೀನಾದ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ನ.9ರಿಂದ ಶಾಂಘೈ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ನಡುವೆ ನೇರ ವಿಮಾನಯಾನವನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ.</p>.<p>ಬುಧವಾರ, ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಏರ್ಬಸ್ ಎ330–200 ವಿಮಾನವು ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಲಿದೆ.</p>.<p>‘ಈ ಸೇವೆಯ ಪುನರಾರಂಭವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಜಾಲದ ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಜನರ ನಡುವೆ ವಸ್ತುಗಳ ವಿನಿಮಯ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದ ಸಹಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೊಸ ವೇಗವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಗುರುವಾರ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದ ನಂತರ ಅ.26ರಂದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವಿನ ನೇರ ವಿಮಾನ ಸೇವೆಗಳು ಪುನರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಇಂಡಿಗೊ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕೋಲ್ಕತ್ತ ಮತ್ತು ಗುವಾಂಗ್ಝೌ ನಗರದ ನಡುವೆ ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>