ಗುರುವಾರ, 15 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

Iran–US Conflict: ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರೊಂದಿಗೆ ಜೈಶಂಕರ್ ಚರ್ಚೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 15 ಜನವರಿ 2026, 2:41 IST
Last Updated : 15 ಜನವರಿ 2026, 2:45 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Iran Protest: 2,500ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿ ಸಾವು; ತ್ವರಿತ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಇರಾನ್
Iran Protest: 2,500ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿ ಸಾವು; ತ್ವರಿತ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಇರಾನ್
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಟ್ರಂಪ್ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಇರಾನಿಯರ ರಕ್ತದ ಕಲೆ ಇದೆ: ಖಮೇನಿ
ಟ್ರಂಪ್ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಇರಾನಿಯರ ರಕ್ತದ ಕಲೆ ಇದೆ: ಖಮೇನಿ
JaiShankarIranS JaishankarAyatollah Ali Khamenei

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT